В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» подписал центрального защитника Лисандро Мартинеса, рост которого составляет 175 сантиметров. Рулевой «Брентфорда» Томас Франк после победы над «красными дьяволами» со счётом 4:0 подтвердил, что команда использовала низкий (как для центрального защитника) рост Мартинеса.

«Использовали ли мы рост Мартинеса? Мы знали, что с большой вероятностью сможем выиграть борьбу или подбор. Мы смотрели их матч с «Брайтоном». Обычно «Брайтон» строит игру от вратаря, но в этот раз они играли на длинных пасах. Мы, конечно, увидели это. Мы знали, что у нас есть это оружие», - сказал Франк Sky Sports.