«Манчестер Юнайтед» готов продать Теллеса

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с бразильским защитником Алексом Теллесом, сообщает The Mirror.

По информации источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг не рассчитывает на 29-летнего игрока, чей контракт с «красными дьяволами» действует ещё два года. Портал Transfermarkt оценивает Теллеса в 18 миллионов евро.

Напомним, ранее стало известно, что на позицию бразильца будет куплен левый защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа.

В минувшем сезоне 29-летний Теллес провёл за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей, забив в них один гол и отдав четыре результативные передачи.