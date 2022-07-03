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«Манчестер Юнайтед» готов продать Теллеса

03 Июля 2022 • 11:28 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 17:00

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с бразильским защитником Алексом Теллесом, сообщает The Mirror.

По информации источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг не рассчитывает на 29-летнего игрока, чей контракт с «красными дьяволами» действует ещё два года. Портал Transfermarkt оценивает Теллеса в 18 миллионов евро.

Напомним, ранее стало известно, что на позицию бразильца будет куплен левый защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа.

В минувшем сезоне 29-летний Теллес провёл за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей, забив в них один гол и отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алекс Теллес Тирелл Маласиа
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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