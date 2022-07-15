«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Уан-Биссаку защитником «Ланса»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Ланса» Джонатану Клауссу, сообщает журналист Низаар Кинселла.

По информации источника, стоимость потенциального трансфера оценивается примерно в 9,4 миллионов евро. 29-летний француз рассматривается в качестве замены для Аарона Уан-Биссаки. Также отмечается, что за игроком уже больше года следит лондонский «Челси».

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «Ланса» 40 матчей, забив пять голов и отдав 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 15 миллионов евро.