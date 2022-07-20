«Манчестер Юнайтед» ещё не связывался с Тони

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не обращался к нападающему «Брентфорда» Айвану Тони на предмет возможного трансфера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что манкунианцы рассматривают 26-летнего Тони в качестве возможной замены для 37-летнего форварда Криштиану Роналду, который может покинуть клуб в текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне Тони провёл в составе «Брентфорда» 37 матчей, забив 14 голов, а также отдав шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость английского нападающего в 35 миллионов евро.