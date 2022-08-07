«Лестер» упустил, казалось, верную победу над «Брентфордом»

«Лестер» начал новый сезон матчем против «Брентфорда». «Лисы» доминировали на поле и свой перевес воплотили в голы Тимоти Кастаня и Кирнана Дьюсбери-Холла. Тем не менее, противник быстро отыграл один мяч после удара Айвена Тони, а на 86-й минуте хозяев шокировал Джошуа Дасилва, отобравший победу, - 2:2.