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«Лестер» упустил, казалось, верную победу над «Брентфордом»

07 Августа 2022 • 17:59 Комментировать
Лестер
2:2
Брентфорд
окончен

«Лестер» начал новый сезон матчем против «Брентфорда». «Лисы» доминировали на поле и свой перевес воплотили в голы Тимоти Кастаня и Кирнана Дьюсбери-Холла. Тем не менее, противник быстро отыграл один мяч после удара Айвена Тони, а на 86-й минуте хозяев шокировал Джошуа Дасилва, отобравший победу, - 2:2.

Протокол игры  
Лестер2:2Брентфорд
(1:0) Кастань Тимоти33'  
(2:0) Дьюсбери-Холл Кирнан46'  
  62'Тони Айвен (2:1)
  86'Дасилва Джошуа (2:2)
Уорд Дэнни IIФофана УэслиЭванс ДжонниАмарти ДаниэльКастань ТимотиДжастин ДжеймсТилеманс ЮриНдиди УилфредДьюсбери-Холл Кирнан 73' (Дака Пэтсон ( 73') Мэддисон ДжеймсВарди Джейми
Запасные: Олбрайтон МаркИверсен ДаниэльПерес АйосеИхеаначо КелечиПрат ДеннисЧодури ХамзаСёюнджю ЧагларМенди НампалисТомас Люк
Райя ДавидХикки Аарон 84' (Бех Мадс ( 84') Янссон ПонтусМи Бен 59' (Льюис-Поттер Кин ( 59') Генри РикоЯнельт ВиталиНоргор Кристиан 73' (Баптист Шендон ( 73') Йенсен Матиас 59' (Дасилва Джошуа ( 59') Мбеумо БрайанТони АйвенВисса Йоан 84' (Дервисоглу Халил ( 84')
Запасные: Стевенс ФинлиСтракоша ТомасОниика ФрэнкРасмуссен Мадс
07 августа. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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окончен Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.60 4.20 6.00
Идет 43 минута Вест Хэм 0:1 Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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