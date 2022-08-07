«Лестер» упустил, казалось, верную победу над «Брентфордом»

«Лестер» начал новый сезон матчем против «Брентфорда». «Лисы» доминировали на поле и свой перевес воплотили в голы Тимоти Кастаня и Кирнана Дьюсбери-Холла. Тем не менее, противник быстро отыграл один мяч после удара Айвена Тони, а на 86-й минуте хозяев шокировал Джошуа Дасилва, отобравший победу, - 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Кастань Тимоти33'
|(2:0) Дьюсбери-Холл Кирнан46'
|62'Тони Айвен (2:1)
|86'Дасилва Джошуа (2:2)
Уорд Дэнни II•Фофана Уэсли•Эванс Джонни•Амарти Даниэль•Кастань Тимоти•Джастин Джеймс•Тилеманс Юри•Ндиди Уилфред•Дьюсбери-Холл Кирнан73' (Дака Пэтсон (73') •Мэддисон Джеймс•Варди Джейми
Райя Давид•Хикки Аарон84' (Бех Мадс (84') •Янссон Понтус•Ми Бен59' (Льюис-Поттер Кин (59') •Генри Рико•Янельт Витали•Норгор Кристиан73' (Баптист Шендон (73') •Йенсен Матиас59' (Дасилва Джошуа (59') •Мбеумо Брайан•Тони Айвен•Висса Йоан84' (Дервисоглу Халил (84')
07 августа. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).