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«Лестер» отклонил улучшенное предложение «Ньюкасла» по Мэддисону

02 Августа 2022 • 14:34 Комментировать
Лестер
...
Брентфорд
1.93 3.80 3.70
07.08 16:00

«Лестер» отклонил повторное предложение «Ньюкасла» по трансферу английского полузащитника Джеймса Мэддисона, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «сороки» улучшили своё предложение с 48 миллионов евро до 60 миллионов. Однако и такой вариант не устроил руководство «Лестера».

Действующий контракт Мэддисона с «лисами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провёл в составе «Лестера» 53 матча, забив 18 голов и отдав 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лестер Джеймс Мэддисон Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕСТЕР БРЕНТФОРД
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