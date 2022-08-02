«Лестер» отклонил улучшенное предложение «Ньюкасла» по Мэддисону

«Лестер» отклонил повторное предложение «Ньюкасла» по трансферу английского полузащитника Джеймса Мэддисона, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «сороки» улучшили своё предложение с 48 миллионов евро до 60 миллионов. Однако и такой вариант не устроил руководство «Лестера».

Действующий контракт Мэддисона с «лисами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провёл в составе «Лестера» 53 матча, забив 18 голов и отдав 12 результативных передач.