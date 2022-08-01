«Челси» может купить игрока за 100 миллионов евро до старта нового сезона АПЛ

Лондонский «Челси» до старта нового сезона Английской премьер-лиги может удивить своих болельщиков громким трансфером. По информации от журналиста Саймона Филлипса, «синие» могут потратить 90-100 миллионов евро за защитника «Лестера» Уэсли Фофана.

По сведениям источника, если сделка и состоится, то всё должно быть завершено до старта нового сезона Английской премьер-лиги. Такой ультиматум «пенсионерам» поставил «Лестер», который не хочет слишком поздно искать французу замену.

Помимо трансфера Фофана «Челси» в данный момент работает над трансфером Дензела Дюмфриса из миланского «Интера». Нидерландец оценивается в 40 миллионов евро.