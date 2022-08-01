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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может купить игрока за 100 миллионов евро до старта нового сезона АПЛ

01 Августа 2022 • 09:29 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.00 3.90 1.67
06.08 19:30
Лондонский «Челси» до старта нового сезона Английской премьер-лиги может удивить своих болельщиков громким трансфером. По информации от журналиста Саймона Филлипса, «синие» могут потратить 90-100 миллионов евро за защитника «Лестера» Уэсли Фофана.

По сведениям источника, если сделка и состоится, то всё должно быть завершено до старта нового сезона Английской премьер-лиги. Такой ультиматум «пенсионерам» поставил «Лестер», который не хочет слишком поздно искать французу замену.

Помимо трансфера Фофана «Челси» в данный момент работает над трансфером Дензела Дюмфриса из миланского «Интера». Нидерландец оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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