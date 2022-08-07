Роджерс: «Жаль, не взяли три очка»

Очередной сезон английской Премьер-лиги для «Лестера» начался с ничьей в игре с «Брентфордом», и наставник клуба Брендан Роджерс не доволен итогами игры, ведь его команда в какой-то момент вела с преимуществом в два мяча, но не удержала такое преимущество.

- Расстроен, что не взяли три очка. Думаю, что в первый час игры мы были безупречны. Но потеря концентрации случается, это всегда обидно. Вы пропускаете один гол, и, хотя еще имеете преимущество, начинаете нервничать. В АПЛ счет 2:0 опасен именно этим. Будем работать над данным аспектом, - цитирует Роджерса BBC Sport.

В следующем, втором туре английской Премьер-лиги «Лестер» сыграет с «Арсеналом», эта игра состоится 13 августа.