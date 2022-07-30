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«Челси» провёл переговоры по трансферу Фофана

30 Июля 2022 • 09:44 Комментировать
Эвертон
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Челси
5.00 3.95 1.67
06.08 19:30
Лондонский «Челси» контактировал с «Лестером» о возможности трансфера центрального защитника Уэсли Фофана. Как сообщает журналист Дин Джонс, огромным камнем преткновения до сих пор является запрашиваемая сумма в 80 миллионов евро.

Причём «Лестер» просит эту сумму, зная, что футболист лишь недавно продлил с клубом контракт до 2027 года. Сам Уэсли тоже не спешит уходить, так как считает, что ему лучше провести ещё один сезон в команде Брендана Роджерса.

Альтернативным вариантом для «Челси» является Натан Аке из «Манчестер Сити». «Синие» вернулись к кандидатуре нидерландца после срыва трансфера Жюля Кунде.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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