«Челси» провёл переговоры по трансферу Фофана

Лондонский «Челси» контактировал с «Лестером» о возможности трансфера центрального защитника Уэсли Фофана. Как сообщает журналист Дин Джонс, огромным камнем преткновения до сих пор является запрашиваемая сумма в 80 миллионов евро.

Причём «Лестер» просит эту сумму, зная, что футболист лишь недавно продлил с клубом контракт до 2027 года. Сам Уэсли тоже не спешит уходить, так как считает, что ему лучше провести ещё один сезон в команде Брендана Роджерса.

Альтернативным вариантом для «Челси» является Натан Аке из «Манчестер Сити». «Синие» вернулись к кандидатуре нидерландца после срыва трансфера Жюля Кунде.