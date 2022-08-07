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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фанаты «Брентфорда» оскорбляют жену Варди на матче

07 Августа 2022 • 16:46 Комментировать
Лестер
2:2
Брентфорд
2.02 3.60 3.55
2-й тайм

В одном из воскресных матчей Английской премьер-лиги «Лестер» принимает «Брентфорд». По ходу игры фанаты гостей скандируют оскорбления в адрес супруги форварда «лис» Джейми Варди по имени Ребекка.

«Джейми Варди, твоя жена – стукач», - такие слова скандируют фанаты, судя по информации журналиста Джея Харриса в социальных сетях.

Напомним, что недавно Ребекка Варди проиграла дело о клевете против жены Уэйна Руни. В своё время вторая половинка Джейми Варди способствовала передаче личных данных о Колин Руни британскому таблоиду.  

Следить за матчем «Лестер» - «Брентфорд» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брентфорд Джейми Варди Ребекка Варди
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ЛЕСТЕР БРЕНТФОРД
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Идет 91 минута Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
Идет 89 минута Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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