​Фанаты «Брентфорда» оскорбляют жену Варди на матче

В одном из воскресных матчей Английской премьер-лиги «Лестер» принимает «Брентфорд». По ходу игры фанаты гостей скандируют оскорбления в адрес супруги форварда «лис» Джейми Варди по имени Ребекка.

«Джейми Варди, твоя жена – стукач», - такие слова скандируют фанаты, судя по информации журналиста Джея Харриса в социальных сетях.

Напомним, что недавно Ребекка Варди проиграла дело о клевете против жены Уэйна Руни. В своё время вторая половинка Джейми Варди способствовала передаче личных данных о Колин Руни британскому таблоиду.

Следить за матчем «Лестер» - «Брентфорд» можно в текстовой трансляции.