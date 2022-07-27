«Лестер» может запросить гигантскую сумму за футболиста, на которого претендует «Челси»

Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана не будет так просто отпущен своим клубом.

Не сумев подписать Жюля Кунде, в «Челси» сосредоточились на других вариантах усиления центра обороны. Одной из целей «синих» стал 21-летний Уэсли Фофана, выступающий за «Лестер». Впрочем, по информации журналиста Джейкоба Стейнберга, «лисы» крайне высоко оценивают француза: за игрока может быть запрошено либо 85 млн евро, либо и вовсе более 100 млн.

Контрактное соглашение Уэсли Фофана с «Лестером» истекает только через пять лет. На счету футболиста 49 матчей и один забитый мяч за команду во всех турнирах.