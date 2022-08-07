Тренер «Брентфорда» доволен ничьей в игре с «Лестером»

Очередной сезон английской Премьер-лиги для «Брентфорда» начался с ничьей в игре с «Лестером», и наставник клуба Томас Франк доволен итогами игры, которая прошла на поле «лис».

- В первом тайме соперник был лучше нас. У них было владение, хотя и без ярких моментов. Во втором тайме я внес изменения после того, как мы пропустили еще один мяч. И нас удалось вернуться в игру - не уверен, что подобное смогли бы сделать многие другие команды, - цитирует Франка BBC Sport.

В следующем, втором туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» примет дома «Манчестер Юнайтед», эта игра состоится 13 августа.