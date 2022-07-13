«Интер» готов потратить 30 млн евро на защитника «Лестера»

«Интер» рассматривает Чаглара Сёюнджю в качестве замены Милану Шкриньяру.

Словак уже в ближайшее время может перебраться в «ПСЖ», и «Интер» активно занимается поиском достойной замены. Как сообщает журналист Экрем Конур, «нерадзурри» предложат английскому «Лестеру» 30 млн евро за турецкого центрального защитника Чаглара Сёюнджю. В списке интересов миланского клуба также фигурирует Глейсон Бремер из «Торино», однако его стоимость – около 40 млн евро – «Интер» считает завышенной.

Чаглар Сёюнджю провёл 41 матч за «Лестер» в прошедшем сезоне, отметившись одним голом. Контракт турка с «лисами» истекает в следующем году.