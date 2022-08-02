Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рубен Лофтус-Чик не хочет уходить из «Челси»

02 Августа 2022 • 13:12 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.00 3.90 1.67
06.08 19:30

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик не намерен покидать «Челси», сообщает журналист Мэтт Лоу.

По информации источника, включение 26-летнего англичанина в сделку по трансферу защитника «Лестера» Уэсли Фофана сейчас выглядит маловероятным.  

Ранее сообщалось, что 21-летний Фофана может обойтись лондонскому клубу в 90-100 миллионов евро. Также интерес к французскому защитнику проявляет «ПСЖ».

В минувшем сезоне Лофтус-Чик провёл в составе «Челси» 40 матчей, забив один гол и отдав пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Рубен Лофтус-Чик Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
13:40 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Холанн думал, что находится один, а потом пришёл ван Дейк»
13:12 · Англия. Премьер-лига
Рубен Лофтус-Чик не хочет уходить из «Челси»
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал с Кукурельей условия личного контракта
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Манчестер Сити» обсуждают громкий обмен
10:43 · Англия. Премьер-лига
Шомуродов может продолжить карьеру в АПЛ
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» повесил ценник на Филлипса
09:57 · Англия. Премьер-лига
Футболисты АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами 7
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» заменит Ришарлисона нападающим «Челси»
08:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» перехватит трансферную цель «Манчестер Сити»
08:04 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готовит солидное предложение по трансферу Фофаны
07:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продаёт игрока почти за 10 миллионов евро
07:19 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард решил избавиться от экс-игрока ЦСКА
07:12 · Англия. Премьер-лига
Лондонские клубы сразятся за игрока «ПСЖ»
06:31 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» предложил 20 миллионов евро за игрока сборной Дании
05:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал долгосрочный контракт с молодым американским вратарём
Все новости
Рекомендуем