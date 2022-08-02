Рубен Лофтус-Чик не хочет уходить из «Челси»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик не намерен покидать «Челси», сообщает журналист Мэтт Лоу.

По информации источника, включение 26-летнего англичанина в сделку по трансферу защитника «Лестера» Уэсли Фофана сейчас выглядит маловероятным.

Ранее сообщалось, что 21-летний Фофана может обойтись лондонскому клубу в 90-100 миллионов евро. Также интерес к французскому защитнику проявляет «ПСЖ».

В минувшем сезоне Лофтус-Чик провёл в составе «Челси» 40 матчей, забив один гол и отдав пять результативных передач.