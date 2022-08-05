«Челси» готов отдать 100 миллионов евро за защитника «Лестера»

Лондонский «Челси» готовится провернуть одну из самых громких сделок в своей истории. По информации от журналиста Джека Россера, «синие» согласятся выплатить требуемые 100 миллионов евро за защитника «Лестера» Уэсли Фофана.

При этом клуб сначала попытается немного сбить ценник, но в случае неудачи, согласится на условия «Лестера». Сам Фофана уже уведомил руководство «лис» о желании присоединиться к «Челси».

Своё очередное предложение по трансферу француза «Челси» готовится сделать уже сегодня. Отмечается, что Фофана является главной целью тренера «синих» Томаса Тухеля на усиление центра обороны.