В «Челси» никто не хочет носить футболку с 9-м номером после провала Лукаку

Футболка с девятым номером стала считаться нефартовой в «Челси», это подтвердил и главный тренер клуба Томас Тухель. В прошлом году в ней выступал Ромелу Лукаку, однако он провалился и буквально бежал обратно в миланский «Интер».

- Люди говорят, что эта футболка проклята. В моей команде никто не хочет надевать ее, - заявил Тухель, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

За последние девятнадцать лет эпохи Абрамовича футболку с девятым номером носили многие знаменитые нападающие - Торрес, Мората, Игуаин, Фалькао, Креспо, Кежман, Ди Санто, Сидуэлл, Буларуз, Саттон - но все они в большей или меньшей мере разочаровали поклонников клуба, несмотря на то, что некоторые были достаточно успешны с точки зрения статистики, как тот же Креспо, забивший 25 голов в 72 матчах за клуб.