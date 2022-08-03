Кукурелья может стать самым дорогим защитником в истории «Челси»

«Челси» предложил внушительную сумму за трансфер левого защитника «Брайтона» Марка Кукурельи.

24-летний испанец уже уведомил свой клуб о желании перебраться в стан лондонского гранда. Вечером вторника от «Челси» поступило официально трансферное предложение – около 60 млн евро, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Ответа от «Брайтона» пока не последовало, но в «Челси» решительно намерены заполучить футболиста, считающегося одним из лучших в лиге в своём амплуа.

Ранее Марк Кукурелья мог перебраться в «Манчестер Сити», однако «Брайтон» отклонил все предложения «горожан», вынудив тех прекратить переговоры.

Испанец станет самым дорогим защитником в истории «Челси», если переход состоится. Действующий рекорд – около 50 млн за Бена Чилуэлла.