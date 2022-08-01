«РБ Лейпциг» опережает «Ювентус» в борьбе за Вернера

«РБ Лейпциг» приблизился к подписанию нападающего «Челси» Тимо Вернера.

В воскресенье немецкий клуб провёл переговоры с «Челси», после которых договорённость между клубами стала ближе, информирует Фабрицио Романо. Таким образом, «РБ Лейпцигу» на данный момент возглавляет гонку за Вернером, опережая «Ювентус». При этом «Ньюкасл», несмотря на появившиеся ранее сообщения английских СМИ, пока не делал официальных предложений по 26-летнему форварду сборной Германии.

Тимо Вернер представляет цвета «Челси» с 2020 года. Не сработавшись с главным тренером «синих» Томасом Тухелем, игрок решил всерьёз рассмотреть варианты продолжения карьеры в других клубах.