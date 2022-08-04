Бёли помимо Кукурельи планирует купить для «Челси» ещё 4 игроков, среди целей – полузащитник «Барселоны»

Совладелец «Челси» Тодд Бёли планирует до конца трансферного окна пополнить ряды клуба ещё 4 новичками. По информации от журналиста Саймона Джонсона, клуб намерен приобрести двух игроков в оборону, и по одному а таку и полузащиту.

Среди главных целей находятся Уэсли Фофана из «Лестера», Дензел Дюмфрис из миланского «Интера» и Френки де Йонг из каталонской «Барселоны». Про варианты на усиление атаки пока неизвестно, но ранее сообщалось, что «синим» интересен Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, что в субботу в 19:30 по московскому времени «Челси» проведёт первый матч нового сезона АПЛ на выезде против «Эвертона».