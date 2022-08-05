Лондонский «Челси» посредством своего официального сайта объявил о трансфере Марка Кукурельи из «Брайтона». 24-летний испанец поставил подпись в трудовом соглашении, рассчитанном на шесть ближайших сезонов.

Марк Кукурелья выступает на позиции левого защитника или левого полузащитника. Он оказался в Англии в конце прошлого года, перебравшись в «Брайтон» из «Хетафе». За «чаек» в сезоне 2021/2022 Кукурелья провёл 38 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

Первый матч нового сезона «Челси» проведёт уже в субботу, 6 августа. Соперником команды Томаса Тухеля будет «Эвертон».