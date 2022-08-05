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Кукурелья стал игроком «Челси» официально

05 Августа 2022 • 14:22 Комментировать
Эвертон
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Челси
5.60 3.95 1.60
06.08 19:30

Лондонский «Челси» посредством своего официального сайта объявил о трансфере Марка Кукурельи из «Брайтона». 24-летний испанец поставил подпись в трудовом соглашении, рассчитанном на шесть ближайших сезонов.

Марк Кукурелья выступает на позиции левого защитника или левого полузащитника. Он оказался в Англии в конце прошлого года, перебравшись в «Брайтон» из «Хетафе». За «чаек» в сезоне 2021/2022 Кукурелья провёл 38 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

Первый матч нового сезона «Челси» проведёт уже в субботу, 6 августа. Соперником команды Томаса Тухеля будет «Эвертон».

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Евро-Футбол.Ру,
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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