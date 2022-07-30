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Диего Коста может перейти в мексиканский клуб

30 Июля 2022 • 15:20 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.00 3.95 1.67
06.08 19:30

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Мексики, сообщает Fox Sports.

По информации источника, клуб «Крус Асуль» намерен подписать контракт с 33-летним испанцем.

Последним местом работы экс-форварда сборной Испании на сегодняшний день остаётся бразильский «Атлетико Минейро», который он покинул в январе нынешнего года на правах свободного агента.

Напомним, что Коста является двукратным чемпионом Испании и Англии, также он дважды выигрывал Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Крус Асуль Диего Коста Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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