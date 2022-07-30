Диего Коста может перейти в мексиканский клуб

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Мексики, сообщает Fox Sports.

По информации источника, клуб «Крус Асуль» намерен подписать контракт с 33-летним испанцем.

Последним местом работы экс-форварда сборной Испании на сегодняшний день остаётся бразильский «Атлетико Минейро», который он покинул в январе нынешнего года на правах свободного агента.

Напомним, что Коста является двукратным чемпионом Испании и Англии, также он дважды выигрывал Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.