«Челси» готов потратить 100 млн евро на 21-летнего центрального защитника

«Челси» не останавливается в попытках усилить линию обороны до закрытия трансферного окна.

Состав «синих» уже пополнил Калиду Кулибали, перешедший из «Наполи» за 38 млн евро, также согласован трансфер левого защитника Марка Кукурельи, который перейдёт из «Брайтона» более чем за 65 млн евро. Но на этом ещё не всё: как сообщает журналист Джек Россер, в «Челси» готовы удовлетворить запрос «Лестера» по Уэсли Фофана. «Лисы» требуют за 21-летнего центрбека порядка 100 млн евро – и лондонцы готовы расстаться с этой суммой, если в ближайшее время торги не приведут к успеху.

Ранее «Лестер» отказался продавать Фофана в «Челси» чуть более чем за 70 млн евро.