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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поклонники «Челси» требуют Роналду

24 Июля 2022 • 16:49 Комментировать
Эвертон
...
Челси
06.08 19:30

Лондонский «Челси» пытался приобрести португальского форварда Криштиану Роналду, однако возможная сделка забуксовала. Сейчас Роналду, похоже, рассматривает совсем другие варианты продолжения карьеры.

Между тем поклонники «пенсионеров» очень жалеют о том, что клубу не удалось договориться с ним. В социальных сетях они своего разочарования не скрывают.

- Заберите его обязательно.

 - Через две недели начинается чемпионат, а у нас некому атаковать. Нравится он вам или нет, но Роналду гарантирует голы. Его надо приглашать прямо сейчас.

- Худший футбол, который показывает «Челси», - примерно таков тон комментариев поклонников клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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