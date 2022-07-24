Поклонники «Челси» требуют Роналду

Лондонский «Челси» пытался приобрести португальского форварда Криштиану Роналду, однако возможная сделка забуксовала. Сейчас Роналду, похоже, рассматривает совсем другие варианты продолжения карьеры.

Между тем поклонники «пенсионеров» очень жалеют о том, что клубу не удалось договориться с ним. В социальных сетях они своего разочарования не скрывают.

- Заберите его обязательно.

- Через две недели начинается чемпионат, а у нас некому атаковать. Нравится он вам или нет, но Роналду гарантирует голы. Его надо приглашать прямо сейчас.

- Худший футбол, который показывает «Челси», - примерно таков тон комментариев поклонников клуба.