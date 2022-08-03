«Эвентон» потерял одного из лидеров перед игрой с «Челси»

Один из лидеров атакующей линии «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин травмировался во время последнего тренировочного занятия команды, об этом сообщает The Bobble.

По сведениям журналистов, из-за повреждения 25-летний нападающий рискует пропустить поединок с лондонским «Челси» в стартовом туре английской Премьер-лиги. В ближайшее время Доминик пройдет дополнительное медицинское обследование, после которого будут установлены точные сроки восстановления.

В минувшем розыгрыше английского чемпионата Калверт-Льюин провел 17 поединков в рамках АПЛ, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.