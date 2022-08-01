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«Челси» может потратить около 130 млн евро на покупку трёх игроков «Интера»

01 Августа 2022 • 21:53 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.10 3.90 1.67
06.08 19:30

«Челси» рассматривает возможность тройного подписания из миланского «Интера».

Лондонский и миланский клубы находятся в хороших отношениях, что позволило им прийти к согласию в недавней сделке по Ромелу Лукаку. Согласно заявлениям Calciomercato, «Челси» продолжает попытки заполучить защитника Милана Шкриньяра, вместе с которым в Лондон могут переехать Дензел Дюмфрис и 19-летний Чезаре Касадеи. Общая стоимость перехода всех трёх футболистов, по данным источника, составит порядка 130 млн евро.

Этим летом «Челси» уже потратил чуть менее 100 млн евро на приобретения Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Милан Шкриньяр Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2022 Чезаре Касадеи
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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