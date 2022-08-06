«Челси» вышел на первое место по количеству побед в стартовых матчах АПЛ

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги лондонский «Челси» обыграл в гостевом матче «Эвертон» под руководством бывшего «пенсионера» Фрэнка Лэмпарда, сходу заработав три очка. С момента превращения первого дивизиона в Премьер-лигу в августе 1992 года «Челси» выиграл уже двадцать матчей первого тура.

Это - повторение рекорда АПЛ, который команда немецкого специалиста Томаса Тухеля делит с «Манчестер Юнайтед», который также побеждал двадцать раз в первых матчах сезона. В следующем туре «Челси» сыграет в лондонском дерби - это будет поединок с «Тоттенхэмом» 14 августа.