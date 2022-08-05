Рангник хотел видеть бывшего нападающего «Челси» своим ассистентом в «МЮ»

Экс-форвард «Челси» Демба Ба рассказал о том, что бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в прошлом сезоне хотел видеть его своим ассистентом на «Олд Траффорд».

«Когда Рангника только назначили в «Манчестер Юнайтед», он позвонил мне и попросил стать его ассистентом. Ральф говорил, что игроки будут уважать меня за достижения в АПЛ, тем более я хорошо знал как немецкий, так и английский. К сожалению, у меня не получилось присоединиться к ним из-за проблем с визой», – цитирует Ба iPaper Sport.

Напомним, что под руководством Рангника «МЮ» в прошлом сезоне финишировал на 6 месте в АПЛ.