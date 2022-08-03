Стала известна сумма, за которую «Монако» сможет выкупить Сарра у «Челси»

«Монако» и «Челси» продолжают обговаривать переход защитника Маланга Сарра.

Стороны вот-вот согласуют аренду 23-летнего футболиста, но в настоящий момент продолжают переговоры по последним формальностям сделки. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, в договоре будет прописан пункт первоочерёдного выкупа – около 12 млн евро. Сам француз уже дал согласие на переход.

Маланг Сарр принадлежит «Челси» с 2020 года. В сезоне 2020/21 он выступал за «Порту» на правах аренды, а в прошедшей кампании был резервистом в «Челси», появившись на поле лишь 21 раз во всех турнирах.

В прошлом Сарр выступал за «Ниццу», за которую провёл 102 матча во французской Лиге 1.