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Возможный переход Онаны не повлияет на планы «Эвертона» по трансферу Гуйе

05 Августа 2022 • 11:21 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.60 3.95 1.60
06.08 19:30
«Эвертон» по-прежнему хочет вернуть в команду своего бывшего полузащитника Идрисса Гуйе, который с 2019 года выступает во Франции за «ПСЖ». По информации от журналиста Адриена Гренье, возможный приезд на «Гудисон Парк» хавбека «Лилля» Амаду Онаны не повлияет на возвращение Гуйе.

Трансфер Идрисса в «Эвертон» должен быть завершён в течение ближайших нескольких дней. Руководство уверено в сделке, а сам сенегалец уже дал согласие на переход в команду Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что Гуйе ранее также выступал в Английской премьер-лиге за «Астон Виллу». В «ПСЖ» сенегальцу дали понять, что он не входит в планы клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Лилль ПСЖ Идрисса Гуйе Амаду Онана Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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