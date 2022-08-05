Возможный переход Онаны не повлияет на планы «Эвертона» по трансферу Гуйе

«Эвертон» по-прежнему хочет вернуть в команду своего бывшего полузащитника Идрисса Гуйе, который с 2019 года выступает во Франции за «ПСЖ». По информации от журналиста Адриена Гренье, возможный приезд на «Гудисон Парк» хавбека «Лилля» Амаду Онаны не повлияет на возвращение Гуйе.

Трансфер Идрисса в «Эвертон» должен быть завершён в течение ближайших нескольких дней. Руководство уверено в сделке, а сам сенегалец уже дал согласие на переход в команду Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что Гуйе ранее также выступал в Английской премьер-лиге за «Астон Виллу». В «ПСЖ» сенегальцу дали понять, что он не входит в планы клуба.