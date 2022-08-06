Жоржиньо забил пенальти, «Челси» удержал победу над «Эвертоном»

«Эвертон» с «Челси» провели боевой матч стартового тура Премьер-лиги. В первом тайме моментов было маловато, и лондонцы повели в компенсированное время, Жоржиньо развел голкипера и мяч по углам ударом с 11-метровой отметки. «Синие» владели инициативой и чаще били по воротам, но по созданным моментам соперника не обошли. Впрочем, главное – счет на табло, а там остались гореть цифры 0 и 1.
Протокол игры
|45'Жоржиньо II (0:1)
Пикфорд Джордан•Годфри Бен18' (Холгейт Мэйсон (18') •Мина Йерри 45'70' (Винагре Рубен (70') •Тарковски Джеймс•Паттерсон Нэйтан•Миколенко Виталий• 80'Дукуре Абдулай•Айуоби Алекс•Макнил Дуайт61' (Алли Деле (61') •Грэй Демарай•Гордон Энтони
Менди Эдуар•Аспиликуэта Сесар•Силва Тьяго•Кулибали Калиду75' (Броя Армандо (75') •Джеймс Рис II• 56'Чилуэлл Бен65' (Лофтус-Чик Рубен (65') •Канте Н'Голо•Жоржиньо II•Маунт Мэйсон65' (Пулишич Кристиан (65') •Стерлинг Рахим•Хаверц Кай75' (Кукурелья Марк (75')
06 августа. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).