Жоржиньо забил пенальти, «Челси» удержал победу над «Эвертоном»

«Эвертон» с «Челси» провели боевой матч стартового тура Премьер-лиги. В первом тайме моментов было маловато, и лондонцы повели в компенсированное время, Жоржиньо развел голкипера и мяч по углам ударом с 11-метровой отметки. «Синие» владели инициативой и чаще били по воротам, но по созданным моментам соперника не обошли. Впрочем, главное – счет на табло, а там остались гореть цифры 0 и 1.