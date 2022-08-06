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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жоржиньо забил пенальти, «Челси» удержал победу над «Эвертоном»

06 Августа 2022 • 21:40 Комментировать
Эвертон
0:1
Челси
окончен

«Эвертон» с «Челси» провели боевой матч стартового тура Премьер-лиги. В первом тайме моментов было маловато, и лондонцы повели в компенсированное время, Жоржиньо развел голкипера и мяч по углам ударом с 11-метровой отметки. «Синие» владели инициативой и чаще били по воротам, но по созданным моментам соперника не обошли. Впрочем, главное – счет на табло, а там остались гореть цифры 0 и 1.

Протокол игры  
Эвертон0:1Челси
  45'Жоржиньо II (0:1)
Пикфорд ДжорданГодфри Бен 18' (Холгейт Мэйсон ( 18') Мина Йерри  45' 70' (Винагре Рубен ( 70') Тарковски ДжеймсПаттерсон НэйтанМиколенко Виталий  80'Дукуре АбдулайАйуоби АлексМакнил Дуайт 61' (Алли Деле ( 61') Грэй ДемарайГордон Энтони
Запасные: Бегович АсмирГбамен Жан-ФилиппАллан МаркесКин МайклLewis Warrington
Менди ЭдуарАспиликуэта СесарСилва ТьягоКулибали Калиду 75' (Броя Армандо ( 75') Джеймс Рис II  56'Чилуэлл Бен 65' (Лофтус-Чик Рубен ( 65') Канте Н'ГолоЖоржиньо IIМаунт Мэйсон 65' (Пулишич Кристиан ( 65') Стерлинг РахимХаверц Кай 75' (Кукурелья Марк ( 75')
Запасные: Галлахер КонорКовачич МатеоЗиеш ХакимЧалоба ТревоАррисабалага Кепа
06 августа. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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окончен Борнмут 2:0 Астон Вилла 3.80 3.50 2.00
окончен Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 1.65 3.80 5.70
окончен Лидс 2:1 Вулверхэмптон
окончен Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон 1.35 5.20 9.00
окончен Эвертон 0:1 Челси 5.80 4.00 1.60
07.08  16:00 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  16:00 Лестер ... Брентфорд 2.02 3.60 3.55
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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