Аспиликуэта рассказал, в чём нужно прибавить «Челси» для борьбы за чемпионство

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мыслями о слабых сторонах своей команды.

«Прошло уже пять сезонов с нашей последней победы в Английской премьер-лиге. Если мы хотим снова этого добиться, нам нужно гораздо больше забивать и гораздо меньше пропускать. В последние несколько лет мы были достаточно далеки от вершины, – цитирует защитника Telegraph. – Мы забивали недостаточно, при этом довольно часто пропускали слишком простые голы – вот в чём наша проблема. Именно поэтому в прошлом сезоне мы стали третьими, отстав от «Манчестер Сити» почти на 20 очков», – отметил испанец.

Новый розыгрыш АПЛ начался для «Челси» с минимальной победы над «Эвертоном».