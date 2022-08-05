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Романо: «Челси» заплатит за Кукурелью более 70 млн евро»

05 Августа 2022 • 00:27 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.50 3.90 1.63
06.08 19:30

Всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о деталях трансфера Марка Кукурельи из «Брайтона» в «Челси».

В четверг защитник успешно прошёл медосмотр в Лондоне. Переход будет подтверждён официально до конца недели. «Челси» гарантированно выплатит «Брайтону» около 65,2 млн евро, ещё порядка 8,3 млн «Брайтон» получит в виде бонусных надбавок. В обратном направлении перейдёт защитник Леви Колвилл – его аренда будет рассчитана до конца сезона 2022/23.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая стоимость Марка Кукурельи составляет 28 млн евро. В 38 матчах за «Брайтон» испанец отметился одним голом и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Марк Кукурелья Трансферы футбола - лето 2022 Леви Колвилл
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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