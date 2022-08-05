Романо: «Челси» заплатит за Кукурелью более 70 млн евро»

Всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о деталях трансфера Марка Кукурельи из «Брайтона» в «Челси».

В четверг защитник успешно прошёл медосмотр в Лондоне. Переход будет подтверждён официально до конца недели. «Челси» гарантированно выплатит «Брайтону» около 65,2 млн евро, ещё порядка 8,3 млн «Брайтон» получит в виде бонусных надбавок. В обратном направлении перейдёт защитник Леви Колвилл – его аренда будет рассчитана до конца сезона 2022/23.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая стоимость Марка Кукурельи составляет 28 млн евро. В 38 матчах за «Брайтон» испанец отметился одним голом и двумя ассистами.