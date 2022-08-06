Лэмпард: «Думаю, сыграли мы хорошо»

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги лондонский «Челси» обыграл в гостевом матче «Эвертон» под руководством бывшего «пенсионера» Фрэнка Лэмпарда, сходу заработав три очка. Лэмпард расстроен неудачей, его команда боролась весь матч, но особых моментов так и не создала.

- Я расстроен результатом, но не игрой. Думаю, мы были хороши. Все решила лишь одна ошибка, в остальном мы действовали грамотно. Спасибо фанам за поддержку, они создали отличную атмосферу, - цитирует Лэмпарда Sky Sports.

В следующем туре «Эвертон» сыграет на выезде с «Астон Виллой», это случится 13 августа.