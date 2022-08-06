Тухель – о поражении Стерлингу в настольный теннис: «Это часть процесса, чтобы новичок быстрее адаптировался»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал своё поражение Рахиму Стерлингу в настольный теннис.

«Это часть процесса, чтобы новичок быстрее адаптировался. Я сделал вид, что отдал все силы, это придало ему уверенности. На следующий день он выкладывался на тренировке ещё усерднее», – пошутил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Рахим Стерлинг обошёлся «Челси» в 55 миллионов евро. Англичанин стал первым подписанием лондонского клуба в это трансферное окно.

Свой дебютный официальный матч за «Челси» Стерлинг может провести уже сегодня, когда команда в рамках первого тура АПЛ встретится на выезде с «Эвертоном».