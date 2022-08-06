Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель – о поражении Стерлингу в настольный теннис: «Это часть процесса, чтобы новичок быстрее адаптировался»

06 Августа 2022 • 14:18 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.80 4.00 1.60
Через 4 ч. 39 мин.
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал своё поражение Рахиму Стерлингу в настольный теннис.

«Это часть процесса, чтобы новичок быстрее адаптировался. Я сделал вид, что отдал все силы, это придало ему уверенности. На следующий день он выкладывался на тренировке ещё усерднее», – пошутил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Рахим Стерлинг обошёлся «Челси» в 55 миллионов евро. Англичанин стал первым подписанием лондонского клуба в это трансферное окно.

Свой дебютный официальный матч за «Челси» Стерлинг может провести уже сегодня, когда команда в рамках первого тура АПЛ встретится на выезде с «Эвертоном».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Рахим Стерлинг Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 17 минута Фулхэм 0:0 Ливерпуль 10.00 6.00 1.31
06.08  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
06.08  17:00 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
06.08  17:00 Борнмут ... Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
06.08  17:00 Ньюкасл ... Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
06.08  19:30 Эвертон ... Челси 4.60 3.80 1.82
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
14:27 · Англия. Премьер-лига
​Словенский талант, которым интересуются топ-клубы Европы, определился с будущим слухи
14:27 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что ЦСКА не нужно возвращать в команду Влашича
14:18 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о поражении Стерлингу в настольный теннис: «Это часть процесса, чтобы новичок быстрее адаптировался»
14:11 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о матче с «Фулхэмом»: «Это будет очень сложная игра»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о Холанне: «Он ответит критикам своими голами»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» согласовал условия контракта с одним из лучших игроков Евро-2020
13:46 · Англия. Премьер-лига
Нуньес в запасе «Ливерпуля» на матч с «Фулхэмом»
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» близок к покупке 19-летнего итальянца
13:15 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» близок к трансферу игрока, которого хотел купить «Интер»
13:07 · Англия. Премьер-лига
Аарон Ремзи следующий сезон проведёт в «Норвиче» официально
12:49 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг окончательно отказал «МЮ» 3
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уже готовит предложение по де Йонгу
12:09 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «В первую очередь я думаю о финише в топ-4, а лишь затем о чемпионстве»
11:59 · Англия. Премьер-лига
У «Ювентуса» появился конкурент из АПЛ в борьбе за Муриэля
Все новости
Рекомендуем