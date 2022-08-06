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​В «Челси» считают «девятку» проклятой – Тухель

06 Августа 2022 • 15:17 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.80 4.00 1.60
Через 2 ч. 53 мин.

Ромелу Лукаку не смог заиграть в «Челси» и вернулся в «Интер». После ухода бельгийца никто в лондонском клубе так и не взял номер 9. На этот счёт высказался главный тренер команды Томас Тухель.

«Люди говорят мне, что этот номер проклят. Дело не в том, что мы оставляем номер свободным по тактическим причинам или для новичков. Большого спроса на номер 9 не было. Иногда игроки хотят сменить номер, но «девятку» трогать никто не хочет.

Те, кто находится в клубе дольше меня, говорят: «Знаешь, у этого игрока была «девятка», и он не забивал, как и тот, кто носил «девятку» ранее». Так что у нас есть такой момент», - слова Тухеля приводит Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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