​В «Челси» считают «девятку» проклятой – Тухель

Ромелу Лукаку не смог заиграть в «Челси» и вернулся в «Интер». После ухода бельгийца никто в лондонском клубе так и не взял номер 9. На этот счёт высказался главный тренер команды Томас Тухель.

«Люди говорят мне, что этот номер проклят. Дело не в том, что мы оставляем номер свободным по тактическим причинам или для новичков. Большого спроса на номер 9 не было. Иногда игроки хотят сменить номер, но «девятку» трогать никто не хочет.

Те, кто находится в клубе дольше меня, говорят: «Знаешь, у этого игрока была «девятка», и он не забивал, как и тот, кто носил «девятку» ранее». Так что у нас есть такой момент», - слова Тухеля приводит Goal.com.