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«Челси» рассматривает вариант с выкупом молодой звезды «Барселоны»

29 Июля 2022 • 16:33 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.00 3.95 1.67
06.08 19:30

Полузащитник «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Football London.

По информации источника, «синие» могут рассмотреть вариант с выкупом 17-летней звезды «Барселоны» за 86 миллионов фунтов (примерно 103, 2 миллиона евро). Именно эта сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.

Действующий контракт Гави с испанским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает молодого испанца в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Барселону» 46 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Трансферы футбола - лето 2022 Гави
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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