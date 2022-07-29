«Челси» рассматривает вариант с выкупом молодой звезды «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Football London.

По информации источника, «синие» могут рассмотреть вариант с выкупом 17-летней звезды «Барселоны» за 86 миллионов фунтов (примерно 103, 2 миллиона евро). Именно эта сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.

Действующий контракт Гави с испанским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает молодого испанца в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Барселону» 46 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.