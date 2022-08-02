«Монако» готов арендовать защитника «Челси»

Защитник «Челси» Маланг Сарр может провести следующий сезон в «Монако» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний француз больше хотел бы вернуться в Лигу 1, где уже выступал ранее, чем переходить в «Фулхэм», который также в нём заинтересован.

Напомним, в период с 2015 по 2020 год Сарр защищал цвета «Ниццы», а летом 2020 года на правах свободного агента перешёл в «Челси». Всего в составе лондонского клуба защитник провёл 21 матч, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт Сарра с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.