Английский «Эвертон» объявил о подписании арендного договора с левым защитником португальского «Спортинга» Рубеном Винагре.

23-летний футболист проведёт в составе «ирисок» весь предстоящий сезон, при этом зарплату португальцу будет выплачивать именно представитель Английской премьер-лиги. В сделку также включён пункт последующего выкупа.

Рубен Винагре уже знаком с английскими полями по выступлениям за «Вулверхэмптон», в составе которого отыграл 70 поединков. В прошедшем сезоне фулбек принял участие в 18 матчах лиссабонского «Спортинга», отметившись двумя результативными передачами.