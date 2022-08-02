Вратарь «Чикаго Файр» Габриэль Слонина стал игроком «Челси».

Контракт 18-летнего футболиста с лондонцами рассчитан до 2028 года, сообщает пресс-служба «Челси». По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обойдётся «синим» почти в 15 млн евро. Слонина вернётся в «Чикаго Файр» на правах аренды до конца 2022 года, а с января полноценно пополнит состав английского гранда.

Габриэль Слонина провёл 34 матча в МЛС, пропустив 44 гола и 14 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Согласно подсчётам экспертов Transfermarkt, текущая стоимость американского стража ворот составляет 3 млн евро.