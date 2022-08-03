​Лидер «Эвертона» пропустит три месяца

Форвард Доминик Калверт-Льюин, являющийся одним из лидеров «Эвертона», в ближайшее время не сможет помочь команде. Согласно данным Football Insider, 25-летний нападающий получил разрыв боковой коллатеральной связки. На восстановление Калверту-Льюину понадобится около трёх месяцев.

Потеря Доминика Калверта-Льюина может стать серьёзным ударом для «Эвертона» перед началом нового сезона. Первый матч Английской премьер-лиги «ириски» проведут уже в ближайшую субботу, 6 августа. Мерсисайдцы будут на своём поле принимать «Челси». Стартовый свисток на «Гудисон Парк» прозвучит в 19:30 по московскому времени.