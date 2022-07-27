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«Челси» включился в борьбу за Дзаньоло

27 Июля 2022 • 20:41 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.00 3.95 1.67
06.08 19:30

«Челси» включился в борьбу за полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

В летнее межсезонье лондонский клуб могут покинуть сразу несколько игроков атакующей линии: Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш и Тимо Вернер. Лондонцы обратили свое внимание на Дзаньоло, сообщает Fichajes. Игроком также интересуются «Ювентус» и «Тоттенхэм».

«Рома» летом подписала Паоло Дибалу, и не будет удерживать Дзаньоло, если поступит удовлетворительное предложение. Ожидается, что трансфер полузащитника обойдется в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 28 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Николо Дзаньоло Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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