«Челси» включился в борьбу за Дзаньоло

«Челси» включился в борьбу за полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

В летнее межсезонье лондонский клуб могут покинуть сразу несколько игроков атакующей линии: Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш и Тимо Вернер. Лондонцы обратили свое внимание на Дзаньоло, сообщает Fichajes. Игроком также интересуются «Ювентус» и «Тоттенхэм».

«Рома» летом подписала Паоло Дибалу, и не будет удерживать Дзаньоло, если поступит удовлетворительное предложение. Ожидается, что трансфер полузащитника обойдется в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 28 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.