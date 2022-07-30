«Милан» вернётся к переговорам по Зиешу после подписания де Кетеларе

Достигнув договорённости по трансферу Шарля де Кетеларе, «Милан» намерен вновь сесть за стол переговоров с «Челси» по вопросу подписания Хакима Зиеша.

Атакующий полузащитник «синих» намерен сменить клуб этим летом и очень заинтересован в переходе в «Милан». Сообщается, что ради переезда в Италию марокканец готов пойти на значительное сокращение зарплаты. Ранее клубы так и не смогли согласовать условия перехода 29-летнего игрока, но теперь, когда «россонери» практически завершили процесс подписания де Кетеларе у «Брюгге», переговоры по Зиешу будут возобновлены, информирует Calciomercato. «Челси» намерен заработать на трансфере около 15 млн евро.

За два года в «Челси» Хаким Зиеш провёл 83 матча, отметившись 14 голами и 10 ассистами.