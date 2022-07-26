«Челси» хочет подписать Роналду, несмотря на незаинтересованность Тухеля в португальце

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, несмотря на то, что главный тренер лондонцев Томас Тухель никогда не был заинтересован в Роналду, клуб готов предложить контракт 37-летнему португальцу.

Ранее сообщалось, что нападающий намерен покинуть «Манчестер Юнайтед и перейти в клуб, который будет выступать в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Роналду провёл в составе манкунианцев 37 матчей, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Португалии в 30 миллионов евро.