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«Челси» хочет подписать Роналду, несмотря на незаинтересованность Тухеля в португальце

26 Июля 2022 • 18:01 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.00 3.95 1.65
06.08 19:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, несмотря на то, что главный тренер лондонцев Томас Тухель никогда не был заинтересован в Роналду, клуб готов предложить контракт 37-летнему португальцу.

Ранее сообщалось, что нападающий намерен покинуть «Манчестер Юнайтед и перейти в клуб, который будет выступать в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Роналду провёл в составе манкунианцев 37 матчей, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Португалии в 30 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Томас Тухель Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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