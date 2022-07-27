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В «Челси» готовы расстаться с Вернером при одном условии

27 Июля 2022 • 01:48 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.00 3.95 1.67
06.08 19:30

Нападающий «Челси» Тимо Вернер сможет покинуть клуб этим летом при благоприятных обстоятельствах.

Немецкий футболист не сработался с главным тренером «синих» Томасом Тухелем, поэтому всерьёз рассматривает возможность ухода. В «Челси» готовы отпустить Вернера и не станут препятствовать его трансферу, но прежде планируют подписать на его место другого нападающего, докладывает издание Daily Mail. Возможный переход 26-летнего игрока уже обсуждается с «Ювентусом», также форвард сборной Германии интересен «РБ Лейпцигу» и «Ньюкаслу».

Тимо Вернер защищает цвета «Челси» с 2020 года. Сыграв 89 поединков за лондонцев во всех турнирах, он отметился 23 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Ювентус Тимо Вернер РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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