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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «Победа есть победа»

06 Августа 2022 • 23:15 Комментировать
Эвертон
0:1
Челси
окончен

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги лондонский «Челси» обыграл в гостевом матче «Эвертон» под руководством бывшего «пенсионера» Фрэнка Лэмпарда, сходу заработав три очка. Игра «Челси» не всегда смотрелась должным образом, что признает немецкий наставник клуба Томас Тухель, но он считает, что три очка на старте чемпионата важнее, чем игра.

- В последние годы у нас были сложности на этом поле, поэтому я рад тремя очкам, это самое важное сейчас. Но есть что улучшать, безусловно. Мы пока не на самом высоком уровне, - цитирует наставника Sky Sports.

Победа в стартовом матче стала для «Челси» двадцатой в первых матчах сезона за все время существования АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Томас Тухель
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окончен Борнмут 2:0 Астон Вилла 3.80 3.50 2.00
окончен Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 1.65 3.80 5.70
окончен Эвертон 0:1 Челси 5.80 4.00 1.60
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07.08  16:00 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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