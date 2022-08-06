Тухель: «Победа есть победа»

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги лондонский «Челси» обыграл в гостевом матче «Эвертон» под руководством бывшего «пенсионера» Фрэнка Лэмпарда, сходу заработав три очка. Игра «Челси» не всегда смотрелась должным образом, что признает немецкий наставник клуба Томас Тухель, но он считает, что три очка на старте чемпионата важнее, чем игра.

- В последние годы у нас были сложности на этом поле, поэтому я рад тремя очкам, это самое важное сейчас. Но есть что улучшать, безусловно. Мы пока не на самом высоком уровне, - цитирует наставника Sky Sports.

Победа в стартовом матче стала для «Челси» двадцатой в первых матчах сезона за все время существования АПЛ.