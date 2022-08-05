Защитник «Челси» решил вернуться в США

После шести с половиной лет выступлений в Европе принадлежащий «Челси» защитник Мэтт Миазга решил вернуться в Северную Америку. Ранее, до появления в Европе, 27-летний Миазга защищал цвета «Нью-Йорк Ред Буллз», но и в «Челси» он провел не так и много матчей - всего лишь два.

В основном «пенсионеры» отправляли игрока американской национальной команды в аренду, ибо за прошедшие годы Миазга успел сменить целый ряд команд, поиграв за такие клубы, как нидерландский «Витесс», французский «Нант», английский «Рединг», бельгийский «Андерлехт» и испанский «Алавес».

Сейчас Миазга переходит в «Цинциннати», финансовые условия сделки не сообщаются.