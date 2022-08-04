Громкий трансфер всё ближе: Кукурелья прошёл медосмотр в «Челси»

Левый защитник «Брайтона» Марк Кукурелья в шаге от перехода в лондонский «Челси».

Как стало известно ранее, клубы полностью согласовали условия трансфера 24-летнего испанца. В настоящий момент игрок находится в Лондоне для прохождения медосмотра в расположении «Челси», докладывает Фабрицио Романо. Для завершения перехода клубам осталось лишь оформить документы, что будет сделано в скором времени.

Этим летом Марк Кукурелья мог перейти в «Манчестер Сити», однако «Брайтон» не согласился на условия, предложенные «горожанами».

В прошедшем сезоне защитник провёл 35 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.