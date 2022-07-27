«Эвертон» заплатит 24 млн евро за воспитанника «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Бёрнли» Дуайт Макнил в шаге от перехода в «Эвертон».

Клубы достигли полного согласия по условиям трансфера. Сделка обойдётся «ирискам» примерно в 24 млн евро, включая различные бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 22-летний футболист вскоре завершит медосмотр, а затем подпишет с «Эвертоном» пятилетний контракт.

Дуайт Макнил занимался в академии «Манчестер Юнайтед» до 2014 года, после чего оказался в молодёжном составе «Бёрнли». За первую команду «кларетовых» англичанин провёл 134 поединка в рамках Английской премьер-лиги, отметившись 7 голами и 17 голевыми передачами.