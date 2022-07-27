Инсайдер оценил шансы на переход Роналду в «Челси»

Переход Криштиану Роналду в «Челси» этим летом всё ещё возможен, но крайне маловероятен.

Нападающий по-прежнему хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на нежелание клуба его отпускать. На определённом этапе у португальца уже была предварительная договорённость с лондонским «Челси», но в дело вмешался наставник «синих» Томас Тухель, заблокировавший переход. По данным журналиста-инсайдера Ману Сайнса, в настоящий момент вероятность трансфера 37-летней звезды в «Челси» равна примерно 5%.

Криштиану Роналду связан с «красными дьяволами» трудовым договором, рассчитанным до следующего лета.