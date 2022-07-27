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Инсайдер оценил шансы на переход Роналду в «Челси»

27 Июля 2022 • 22:28 Комментировать (1)
Эвертон
...
Челси
5.00 3.95 1.67
06.08 19:30

Переход Криштиану Роналду в «Челси» этим летом всё ещё возможен, но крайне маловероятен.

Нападающий по-прежнему хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на нежелание клуба его отпускать. На определённом этапе у португальца уже была предварительная договорённость с лондонским «Челси», но в дело вмешался наставник «синих» Томас Тухель, заблокировавший переход. По данным журналиста-инсайдера Ману Сайнса, в настоящий момент вероятность трансфера 37-летней звезды в «Челси» равна примерно 5%.

Криштиану Роналду связан с «красными дьяволами» трудовым договором, рассчитанным до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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