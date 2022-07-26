«Ювентус» начал переговоры по нападающему «Челси»

«Челси» и «Ювентус» обсуждают варианты переезда Тимо Вернера в Турин.

26-летний немец не слишком доволен своим положением в лондонском клубе и находится не в лучших отношениях с главным тренером «синих» Томасом Тухелем. В «Челси» готовы рассмотреть вопрос ухода форварда, и переговоры с «Ювентусом» уже стартовали. Наиболее вероятный вариант – аренда. Впрочем, наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри по-прежнему считает Альваро Морату приоритетной кандидатурой для усиления линии нападения своей команды.

Согласно оценке Transfermarkt, текущая стоимость Тимо Вернера составляет 35 млн евро.