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«Ювентус» начал переговоры по нападающему «Челси»

26 Июля 2022 • 21:51 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.00 3.95 1.65
06.08 19:30

«Челси» и «Ювентус» обсуждают варианты переезда Тимо Вернера в Турин.

26-летний немец не слишком доволен своим положением в лондонском клубе и находится не в лучших отношениях с главным тренером «синих» Томасом Тухелем. В «Челси» готовы рассмотреть вопрос ухода форварда, и переговоры с «Ювентусом» уже стартовали. Наиболее вероятный вариант – аренда. Впрочем, наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри по-прежнему считает Альваро Морату приоритетной кандидатурой для усиления линии нападения своей команды.

Согласно оценке Transfermarkt, текущая стоимость Тимо Вернера составляет 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Тимо Вернер Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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